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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık" - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık"

28.11.2021 20:58

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdıklarını, gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdıklarını, gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan'ın, İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nın görüntüleri paylaşıldı.

Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışı yapılan eserlerle, teslim edilen deprem konutlarının şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları İzmir'e kazandıran tüm kurumların yetkililerini tebrik etti.

Sporda, sanatta, eğitimde, iş hayatında başarı hikayesi yazmış engellilerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, bu anlamlı buluşmaya katılan herkese teşekkür etti.

Bu güzel atmosferde, gönülleri bir araya getiren, hasbihal edilmesine imkan sağlayan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığına şükranlarını sunan Erdoğan, 19 yıldır "AK Parti varsa, biz varsak engel yok" şiarıyla çalışmalarını kararlılıkla, samimiyetle sürdürdüklerini söyledi.

"Medeniyetimizin ayırıcı vasıflarından olan 'kerim devlet' tasavvurunu günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle birleştirerek yeniden yorumladık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü inancıyla hareket ederek, ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık. Devletin şefkat şemsiyesi dışında hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel gayret gösterdik. Türkiye'yi büyütürken, üretimi artırırken, istihdamı teşvik ederken hiçbir ayrım yapmadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya gayret ettik, gayret ediyoruz, gayret edeceğiz. Engelli insanlarımıza eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaya çalıştık. Engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendirdik. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz politikalarla engelli kardeşlerimizle engelleri birlikte aştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını vurgulayarak, 2010'da yapılan Anayasa değişikliği ile daha da ileri giderek, engellilerle yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldıklarını hatırlattı.

"Engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz"

Bir başka düzenlemeyle de 2013 yılında "özürlü, sakat, çürük" gibi incitici, küçük düşürücü ibareleri tamamen kaldırdıklarını anımsatan Erdoğan, "2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 535 bin 700'e ulaştı. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezini hizmete sunduk." dedi.

Kamu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 2002'de 21 iken, 2021 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayıyı 104'e çıkardıklarını aktaran Erdoğan, AK Parti bünyesinde 81 ilde kurulan Engelli Koordinasyon Merkezleri ile engelli vatandaşların yanında olduklarına değindi.

Engelli vatandaşların istihdam oranlarını artırmak, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame etmelerini sağlamak için pek çok adım attıklarına işaret eden Erdoğan, 2012'de dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık. Halihazırda toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranı yüzde 2'ye yaklaşmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Sizler, engelleri aşmanın her şeyden önce bir inanç meselesi olduğunu her gün ispat ediyorsunuz. Sizlerin sporda, sanatta, iş hayatında, siyasette, eğitimde ve diğer alanlarda elde ettiği başarılardan milletçe gurur duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına hiçbir mani olmadan katılmalarını temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı yeniden inşa ederek, engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya gayret ediyoruz."

"Daha fazla dayanışma bekliyorum"

Engelli vatandaşların toplumda hak ettikleri yeri alabilmesinin tek başına devletin veya hükümetin çabalarıyla mümkün olmayacağına vurgu yapan Erdoğan, bütün bireylerin, ailelerin, sivil toplumun, iş dünyasının, belediyelerin, medyanın, okulların, üniversitelerin de bu süreci desteklemesinin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda ne kadar farkındalık oluşturulursa, sorumluluk duygusu ne kadar yaygınlaştırılırsa hedeflere o derece varılabileceğine dikkati çekti.

"Engelli kardeşlerimizle ilgili önyargıları kırdığımız ölçüde, onların önündeki engelleri kaldırabiliriz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, milletimden engellilerimiz konusunda daha fazla hassasiyet, daha fazla dayanışma bekliyorum. Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya, huzur ve refahlarını artırmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin de hayatın her alanında sergiledikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm engellileri, emekleri, inançları, cesaretleri ve başarıları için tebrik ederek, muvaffakiyetler diledi.

(Sürecek)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık" - Son Dakika
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