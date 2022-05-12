Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları asla yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Kimse doğuştan gelen özeliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Dış görünüşünden, etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde engelli bireylerin sporun farklı branşlarında dünya çapında başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Engelli kardeşlerimizi mücadeleleri, gayretleri ve emekleri için özellikle milletim adına tebrik ediyorum. Sporcu kardeşlerimizin şahsında şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de engellerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kimse doğuştan gelen özeliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Dış görünüşünden, etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engelli vatandaşlarımızı ihmal edemeyiz. Engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik, imkansızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan eşit derecede faydalanmasını sağlamak temel görevimizdir. Engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

'27 BİN SPOR MALZEMESİ YOLA ÇIKACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' programıyla 500 özel eğitim okulundaki farklı engel gruplarının kullanıma sunulmak üzere üretilmiş 27 bin spor malzemesinin bugün yola çıkacağını kaydederek, şöyle devam etti: "Bu TIR'ları inşallah buradan ülkemizin dört bir köşesine uğurlayacağız. Böylece Hakkari 'den Edirne 'ye, Artvin 'den Hatay 'a 81 ilimizde engelli öğrencimizi spor imkanına kavuşturacağız. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etmeye bir adım daha yaklaşmış olduk. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor ve başka her alanda bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bunu Tokyo 'da gördük inşallah şimdi Paris 'te de göreceğiz. Spor insan ve toplum sağlığı kadar engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımlarını sağlayan önemli bir faaliyet alanıdır. Bilimsel çalışmalar, sporun engelli bireyler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ispat etmiştir. Türkiye 'de uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da ön yargıların kurbanı olmuştu. Engellerimize gerekli imkanlar sunulmadığı gibi sürekli 'Yapamazsınız' denilerek öz güvenleri törpülenmiştir. 2002 yılında engellilerimizle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Sorumluluğu çok büyük ölçüde ailelere bırakılmıştı. Son 20 yılda attığımız adımlarla bunu kökten değiştirerek; engellilerimizin sorunlarını çözmek, ailelerimizin sıkıntısını hafifletmek, onların eşit vatandaş olduklarını göstermek adına çok güzel işler gerçekleştirdik." 'YENİ BİR REKORA İMZA ATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Okula gidemeyen çocuklar için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, "Toplam 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibarıyla 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız. Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide göğüslerini gere gere 'Ben de varım' diyor. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun pek çok alanında adeta destan yazıyorlar. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunları'na sadece 1 sporcu ile katılmıştır. 20 sene sonra Tokyo Paralimpik oyunlarına 87 sporcu ile katıldık, toplam 15 madalya ile ülkemize döndük. Engelli sporcu sayısı 2021 itibarıyla 45 bin 441'e çıktı. Bakanlığımıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Sporcu sayısı ve kazanılan madalya sayısıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.