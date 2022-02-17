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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı

17.02.2022 12:47

Engelli Memurlar Ataması programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonu selamlaması Engelli gençlerden oluşan koronun "Urfa'nın etrafı" adlı türküyü...

Engelli Memurlar Ataması programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonu selamlaması

Engelli gençlerden oluşan koronun "Urfa'nın etrafı" adlı türküyü seslendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri alkışlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Engelli, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması programına katıldı - Son Dakika
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