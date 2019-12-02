Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti.


AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne katılanlar arasında; milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camii'nde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli "WeWalk" akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi'nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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