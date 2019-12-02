Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu (2)
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu (2)

6 saat önce

KONYA VALİSİNİ KABUL ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu (2), System.String[]

KONYA VALİSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mevlana'nın 746'ıncı Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programı davetiyesini sundu.


Recep Tayyip Erdoğan, Orhan Toprak, AK Parti, Konya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:10:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]