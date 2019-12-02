Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu (2)

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KONYA VALİSİNİ KABUL ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
KONYA VALİSİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mevlana'nın 746'ıncı Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programı davetiyesini sundu.
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