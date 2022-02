Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" törenine katıldı.

Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, kadim gelenekteki "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının, Anayasa'daki ifadesiyle "sosyal devlet" ilkesinin bir tezahürü olarak gördüğü Engelli Kamu Personeli Atama Töreni'nde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün ataması yapılacak 2 bin 927 kişinin işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu atama ile kamudaki engelli memur sayısının 66 bine ulaşacağını ifade etti. Hükümete geldiklerinde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memurun bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları atamalarla engellilerin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladıklarını söyledi.

Törende, kamuda çalışan engelliler adına konuşma yapan Turgay Karakaş'ı tebrik eden Erdoğan, kendisinin çok önemli bir alanda hizmet verdiğini kaydetti.

Kamudaki engelli işçi sayısının da bu süreçte 127 bine yaklaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 4-B, yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel için de yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık." dedi.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuru ücretini de kaldırarak memur olmak isteyen engellileri bu dertten kurtardıklarını anımsatan Erdoğan, diğer yandan engellilerin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin giderek arttığını vurguladı.

Artık her vatandaş gibi engelli vatandaşların da kabiliyetlerini, birikimlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabildiğini, iyi konumlara gelebildiğini aktaran Erdoğan, bu kapsamda 3 bin 200 engelli vatandaşa kendi imkanını kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini dile getirdi. Bu tablonun gerisinde, engellilerin her seviyede rahatça eğitim alabilmelerini temin edecek altyapının kurulmuş, kendilerine gereken tüm desteklerin ve teşviklerin sağlamış olmasının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın. Onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, azme, güce, imkana sahibiz." diye konuştu.

"Dört bir koldan çalışmaya başladık"

"Hafiza-i beşer nisyan ile malüldür." sözünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşların hangi şartlar, hangi zorluklar, hangi yokluklar, hangi vicdan yaralayıcı görüntüler içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttuk. Bu ülkede, evinin en ücra köşesinde kilitli bir kapı ardında, her türlü insani imkandan yoksun şekilde yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede, zincirle veya iple bir yere bağlanıp, kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına asla izin verilmeyen engelliler vardı. Bu ülkede, sokağa çıktığında horlanan, çok kötü muamelelere maruz kalan engelliler vardı. Herhangi bir ailede engelli bireyin olmasının o ailenin hayatının kararması anlamına geldiği dönemler yaşadık. Normal şartlarda geçimin sağlamakta, evine bakmakta, ihtiyaçlarını karşılamakta zaten zorlanan ailelerin, engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık. Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de uzun yılların birikimi olan ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk ve sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladık."

Öncelikle engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yüklerini ortadan kaldıracak tedbirler aldıklarını belirten Erdoğan, engellilerin bakım evleri veya benzeri yerlere kapatılmasına gerek kalmadan, kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettiklerini söyledi.

Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına dayandı." şeklinde konuştu.

"Spor alanında şahit oluyoruz"

Üniversitelerin tamamında sayıları 50 bine yaklaşan yüksek öğrenim öğrencilerine hizmet veren Engelli Öğrenci Koordinasyon Merkezi kurulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sadece eğitimle kalmadık, hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmasını sağladık. Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Verdiğimiz desteklerle, hayata geçirdiğimiz ücretsiz ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık, teşvik ettik. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken, bizleri de sevince boğuyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizle azimle, coşkuyla, aşkla hayata sarılan engellilerimizi gördükçe, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz, her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor, onlara Allah rızası için hizmet veriyoruz. Niyet halis olunca, niyet hayır olunca akıbette ona göre tecelli ediyor."

