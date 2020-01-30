Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
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