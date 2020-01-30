Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
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