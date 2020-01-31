Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü - 2 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü - 2

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü - 2 (AZİZE ÇELİK ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü - 2 (AZİZE ÇELİK ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

Cumhurbaşkanı erdoğan enkaz altından kurtarılan azize çelik ile telefonda görüştü - 2

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:28 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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