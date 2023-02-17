CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ENKAZDAN 248 SAAT SONRA KURTARILAN ALEYNA ÖLMEZ İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ENKAZDAN 248 SAAT SONRA KURTARILAN ALEYNA ÖLMEZ İLE GÖRÜŞTÜ

17.02.2023 18:52

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, deprem enkazından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, deprem enkazından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağrın var mı kızım diye sorması üzerine Aleyna, Çok hafif. Atlattım yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım dedi. Aleyna da İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için dedi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi, Kahramanmaraş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ENKAZDAN 248 SAAT SONRA KURTARILAN ALEYNA ÖLMEZ İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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