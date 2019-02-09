Cumhurbaşkanı Erdoğan Enkazdan Kurtarılan Çocukları Ziyaret Etti
37 dakika önce
9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması ve futbol topu getirdi.
9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor
forması ve futbol topu getirdi.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.
Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. Yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:01 Kaynak: DHA
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