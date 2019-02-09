Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Enkazdan Kurtarılan Çocukları Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enkazdan Kurtarılan Çocukları Ziyaret Etti

37 dakika önce

9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması ve futbol topu getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enkazdan Kurtarılan Çocukları Ziyaret Etti, System.String[]
9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması ve futbol topu getirdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.

Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. Yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

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