Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü

03.11.2020 21:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin'e, eşi Figen Gezgin'in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin." dedi.

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı
Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam         
21:41
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek         
21:00
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi         
20:07
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz         
19:11
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı         
17:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 21:47:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Ayda'nın babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei