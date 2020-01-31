Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü

39 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enkaz altından kurtarılan ve yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.

Altun, "Çarpmayan kalp olur mu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Temenniler ortak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Paylaşılan videoda, Çelik'e nasıl olduğunu ve sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik." diye konuştu.

Erdoğan, videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başından itibaren deprem bölgesinde çok büyük mücadele verdiklerine işaret etti.

Depremzede Çelik, yoğun bakımda olduğu sırada kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görememenin üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan ise "İnşallah ya sen buraya gelirsin ya da biz oraya geldiğimizde orada görüşürüz." karşılığını verdi.

Görüşmeden duyduğu heyecanı "kalbim çarpıyor" sözleriyle dile getiren Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Erdoğan, Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ile de telefonda görüşerek, göz aydınlığı dileğini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]