Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı Andı
31 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan
'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:31 Kaynak: AA
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