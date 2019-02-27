Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı Andı

31 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı Andı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:31 Kaynak: AA

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