Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbaş'ın kızının nikah şahitliğini yaptı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur Erbaş ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katılıp, çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın kızı Şeydanur Erbaş ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katılıp, çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur Erbaş, Mehmet Sefa Küçük ile dünya evine girdi. Çiftin Ankara
'da otelde gerçekleşen nikah törenine, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi eşi Emine Erdoğan
katıldı. Çankaya
Müftüsü Ali Gülden'in kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir
Milletvekili Binali Yıldırım yaptı. Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını gelin Şeydanur Erbaş'a verdi.
- Ankara
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Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının nikah şahidi oldu
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