Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Erbil
'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum."
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