Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum."
Recep Tayyip Erdoğan, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:35 Kaynak: AA
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