Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:55 Kaynak: AA
Abdulfettah El Sisi, Muhammed Mursi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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