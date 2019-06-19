Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İngiliz basını Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediğini iddia etti

Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı?

İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor