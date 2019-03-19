Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 Milyar Dolarlık Yeni Yatırım Kararı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 Milyar Dolarlık Yeni Yatırım Kararı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 Milyar Dolarlık Yeni Yatırım Kararı..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Politika
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