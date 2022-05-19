Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergin Ataman'ı arayarak tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı arayarak, takımın finale yükselmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataman'ı telefonla arayarak, Anadolu Efes'i THY Avrupa Liginde finale yükselmesi dolayısıyla tebrik etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen Anadolu Efes'e başarılar diledi.