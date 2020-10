Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçimi ya. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran ayındadır ve 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetten ekonomiye, altyapıdan güvenliğe kadar her alanda küresel bir güç haline gelen veya gelme yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye gerçeğinin olduğunu söyledi. Bu Türkiye'nin en büyük ihtiyacının her alanda yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Özellikle kalkınmamızda kritik öneme sahip teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması kabiliyetine sahip insan kaynağında ciddi açığımız bulunuyor. Üniversitelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımızın bu konudaki gayretlerini yakından takip ve takdir ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın bu doğrultuda çeşitli çalışmaları bulunuyor ama toplamda henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin becerilerini, zekalarını, heyecanlarını, heveslerini doğru mecralara yönlendirmemiz şarttır. Hangi evladımızın hangi alanda yürümesi gerektiğini kademe kademe tespit ederek kendisine gereken imkanı ve desteği sağlamalıyız. Bunun içinde üniversitelerden liselere, ortaokullara, ilkokullara, hatta anasınıflarına kadar inen sağlam, etkin, işler bir sistem kurmalıyız. Geleceğimizi güvenle emanet edeceğimiz nesiller yetiştirmek için toplum olarak hep birlikte seferberlik anlayışı ile çalışmamız gerekiyor. Bu noktada gözden asla kaçırmamamız gereken hayati bir husus var. Tüm dikkatimizi vaktimizi çocuklarımızı geleceğe en iyi hazırlamak için verirken onların gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Sadece maddi bilgiler ile donanmış manevi değerlerden yoksun bir nesil milletçe en büyük felaketimiz olur. Dünyada maddi zenginlikte çok ileriye gittiği halde manevi çöküş sebebi ile geleceğinden ümidini kesmek üzere olan toplumlar bulunuyor. Türkiye'yi inşallah böyle bir tehlike ile yüz yüze bırakmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim topraklarında yaşayan bir millet olarak maziden atiye kurduğumuz köprünün zenginliklerinin tamamına sahip çıkacak böyle bir nesiller silsilesi yetiştirmek istiyoruz. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız medeniyetini, tarihini, kültürünü, bizi biz yayan değerleri en iyi şekilde bilmeli ve hayatına uygulamalıdır. Bu toprakları ve üzerinde kurduğumuz medeniyeti tıpkı Malazgirt'te, Niğbolu'da, Mercidabık'ta, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde canı pahasına savunacak şuurda nesillere sahip olmadıkça geleceğimize güvenle bakamayız" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimize ancak bilimin ve teknolojinin tüm dallarında en ileri seviyeye ulaşmak için çalışan ama aynı zamanda inancının, tarihinin ve kültürünün temel bilgilerine vakıf nesillerle ulaşabiliriz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan maddi birikimi ve manevi zenginliği ile bir bütündür. Ruhsuz bir beden ceset manevi zenginlikten yoksun bir zihinde robot hükmündedir. Biz robot değil insan, daha doğrusu insanı kamil yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Bunun yolu da kendi varlığından başlayarak her şeyi sorgulayan araştıran tefekkür ve tezekkür ederek en doğruyu bulmaya çalışan nesiller yetiştirmekten geçiyor. Hem aile eğitimi hem mektep eğitimi bağlamında bu konuda ciddi eksikliklerimiz olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki dönemde öncelikle ele almamız ve çözmemiz gereken yolumuz yollarımız gereken bütün bu konuların başında işte bu husus geliyor. Üniversitelerimizden bu hususta da öncülük ve destek bekliyoruz. Başta rektörlerimize tabi çok büyük görev düşüyor. Dekanlarımıza, hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Sizler adeta Mimar Sinan ne ise siz de bütün bu gençlerimizin ruhlarını dokuyacak Mimar Sinanlarısınız. Öyle yetiştirecek öyle dokuyacaksınız ki bu nesli inşallah biz batı ile yarışta geri değil onlar vagon biz lokomotif önde gideceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun bir demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ardından bugün bulunduğu yere geldiğini belirten Erdoğan, "Sahip olduğumuz her kazamınım gerisinde çok büyük acılar, mücadeleler, bedeller vardır. İstiklal harbimizin ardından kurduğumuz cumhuriyetimizi yaşatmak ve büyütmek için attığımız her adımda içerde ve dışarda ayakları olan engellerle karşılaştık. Özellikle son yıllarda ardı ardına yaşadığımız saldırıların her biri aynı senaryonun farklı aktörlerle sahnelenen bölümlerinden ibarettir. Meseleye bu şekilde baktığımızda en büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birliğimizi beraberliğimizi sağlam tutmamız olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimiz cumhuriyetin kuruluşunun ardından doğrudan milletimizin iradesiyle gerçekleştirdiğimiz en büyük yönetim reformudur. Demokrasimiz ve kalkınmamız bakımından ağır maliyetleri olan uzun darbe ve vesayet dönemlerinin ardından böyle bir değişimi tamamlamış olmamız çok büyük bir başarıdır. Ülkemizdeki her kişi ve kurumun bu kıymetli kazanıma sahip çıkması gerekiyor. Türkiye'yi yeniden siyasi ve kurumsal iç mücadeleler bataklığına sürüklemek isteyenlere bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Tüm uğraşlara, bütün bunlara rağmen ülkemizi rayından çıkartamamış olmanın hırsı iye yeni arayışlara girenlere göz kırpmak için çırpınanlar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar hep yaptığımız gibi milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız" açıklamasını yaptı.

Libya'da, Suriye'de zulme sessiz kalınmayacağını kaydeden Erdoğan, "Somali'de zulüm var, seyir mi edelim. Azerbaycan'da bakıyorsunuz Ermenilerin zulmü var. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Seyir mi edelim? Biz duramayız. Tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Onun için biz durmaz ve oralarda da görevlerimizi yerine getirmenin gayreti içerisinde oluruz. Türkiye işte bu güzel tablodan aldığı üçle bölgesel ve küresel düzeyde hak ettiği yere gelmenin gayreti içindedir. Bu iklimde devletin çalışma ahengini, milletin huzurunu bozacak hiçbir beyanı, tutumu, davranışı iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçimi ya. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Bakarsınız 3 ayda bir 6 ayda bir seçime giderler. Gelişmiş bir ülkede gelişmekte olan bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz. Amerika'da böyle bir şeyi görür müsünüz, Batı'da böyle bir şeyi görür müsünüz? Hayır. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran ayındadır ve 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir. Bunu bilmeleri lazım. Siyasi ve ekonomik bakımdan küresel bir yeniden yapılanma sürecinde bulunduğumuz şu dönemde hep birlikte gücümüzün enerjimizin vaktimizin tamamını hedeflerimize ulaşmak için kullanmalıyız. Dönem ne bireysel ne kurumsal taassup dönemi değildir. Hele hele siyaset dışı aktörlerin siyaseti yönlendirme gayretine girişmeleri gibi eski devir alışkanlıklarına milletimizin hiç tahammülü yoktur."

Son günlerde bu çerçevede ortaya çıkan tatsız tartışmaları üzüntüyle karşıladığını sözlerine ekleyen Erdoğan, "Ülkemizin sorunlarının çözümüne, milletimizin beklentilerinin karşılanmasına hiçbir katkısı olmayan bu tür çıkışların ve polemiklerin taktirini milletimize bırakıyorum. Biz önümüze bakmaya, taahhütlerimizi yerine getirmeye, hedeflerimize ulaşmak için adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah 2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir aşamayı daha geride bırakmış olacağız. Bir taraftan sismik araştırmalar yapıyoruz, bir taraftan da sondaj çalışmalarını yapıyoruz. Cumartesi günü bu sondaj gemimizle birlikte yapılan çalışmaları bizzat gemide ilgili arkadaşlarımla beraber ben de takip edeceğim. Temenni ederim ki yeni müjdeler oradan tespit eder ve açıklarız. Türkiye demokraside ve ekonomide ilerledikçe bu tür meseleler giderek küçülecek ve en nihayetinde tümüyle gündemimizden çıkacaktır" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA