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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en...

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarar) Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım' - Son Dakika

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