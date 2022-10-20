Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması CEBRAYIL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarar) Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım."
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