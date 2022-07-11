Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

11.07.2022 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Paşinyan'ı tebrik etti. İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.


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Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Son Dakika

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