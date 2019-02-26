Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erzincan, Bugün de Türkiye'nin Kilit Taşıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erzincan, Bugün de Türkiye'nin Kilit Taşıdır"

1 saat önce

- AK Parti'nin Erzincan mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ERZİNCAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...

- AK Parti'nin Erzincan mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ERZİNCAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Erzincan mitingine katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:38 Kaynak: AA

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