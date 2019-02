Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da Halka Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum, CHP'nin, Bay Kemal'in el ele, kol kola dolaştığı, sözde İYİ Parti olanlar, kol kola dolaştıkları ne diyor 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık hava mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşık Daimi'nin, Ali Ekber Çiçek gibi saz ustalarının şehridir Erzincan. Sizleri kalpten selamlıyorum Erzincan. Başı pare pare dumanlı yüce dağlarıyla, bereketli ovalarıyla, yaylalarıyla, dereleriyle, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Erzincan'da dağlar gökle öpüşür, yiğitleri ecel ile kapışır, binalar yere yapışır, çöküntüde kalan candır, Erzincan'dır, toprağın verdiği kandır Erzincan. Sizler gibi aziz ve asil millete hizmet ettiğim için hamdolsun Allah'a. Erzincan 1929-1992 depremleriyle sarsılmasına rağmen her seferinde yeniden ağaya kalkmış bir şehirdir. İlim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzincan. Tarihte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin kilit taşıdır. Erzincan'ın insanı erdem timsalidir" dedi.



"Erzincan mayası işte böyle sağlam bir şehirdir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size bir hadise nakledeyim. 29 kışında yaşanan o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkıldı. Erzincan adeta yerle bir oldu. Dönemin savcısı Erzincan Cezaevi'nde bulunan yüzlerce mahkumu toplar ve onlara 'Sizi kurtarma çalışma görevlerinde bulunmak üzere bırakıyorum. Ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz.' Mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmiştir. Deprem yıkıntıların kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış ve bu mahkumlar serbest bırakılmıştır. Erzincan işte mayası böyle sağlam bir şehirdir" dedi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın her zaman yanında yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisi ulaştırma bakanlığına en uzun süre ile yapan isimdir. Son Başbakandır. Yeni sistemin ilk TBMM Başkanıdır. Şimdi inşallah bilgisini, tecrübesini İstanbul için kullanacaktır. Aynı zamanda İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerime, Sivaslı, Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Erzurumlu, Elazığlı, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Rizeli, Ordulu, Giresunlu kardeşlerime sesleniyorum. Binali Yıldırım bey kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum" dedi.



"Millet bahçelerimiz ve millet kıraathanelerimiz dolup taşıyor"



31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adaylarına desteğin devam etmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzincan merkezde Cemalettin kardeşimizle yola devam diyor muyuz? Ama çok çalışacağız. Biz Erzincan'a sadece gönlümüzü vermekle kalmadık, aynı zamanda Erzincan'ı tarihin en büyük hizmetleriyle buluşturduk. 22 binden fazla yükseköğrenim öğrencimizin öğrenim gördüğü Binali Yıldırım Üniversitesi'ni biz kazandırdık. 15 bin seyirci kapasiteli Erzincan Stadyumu'nun yapımına başladık. Öğrendiğime göre millet bahçelerimiz ve millet kıraathanelerimiz dolup taşıyor" dedi.



Erzincan'a toplam 10 sağlık tesisi planladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık. Erzincan'a 500 yataklı devlet hastanesini inşa edeceğiz. İhalesi yapıldı, inşaatına da en kısa sürede başlıyoruz. Erzincan'a toplamda 10 sağlık tesisi yapmayı planlıyoruz. 11 bin 575 adet konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 15 bin Erzincanlı kardeşimin konut sıkıntısını çözdük. Refahiye-Erzincan-Kelkit ayrımı yolunun, Erzincan, Başköy-Çayırlı yolundaki çalışmaları, Erzincan-Mercan yolundaki Turna Çayı köprüsü çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz" dedi.



"Erzincan Havalimanıyla Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti"



Erzincan'da bölünmüş yol uzunluğunu 347 kilometreye çıkardıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzincan şehir içinde bir tramvay hattı planladık. İnşallah yapım ihalesine çıkacağız. Erzincan Havalimanıyla Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti. Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayacak şehrimize kazandıracağımız önemli projelerden biridir. Yaklaşık 12 bin dekar zirai araziyi sulayacağımız Ballı Barajı inşaat sözleşmesini imzaladık. Son 17 yılda Erzincan'da toplam 120 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Erzincanlı iş insanlarımıza, girişimcilerimize 6 katrilyon destek verdik. Bu desteklerle istihdam sağladık. Siz ne çileler çektiniz. Şimdi düğmeye basıldı. Benim Ayşem, Fatmam buna layık değil mi? Ahmedim, Mehmedim buna layık değil mi? Bu CHP'nin aklı bunlara ermez. Hele hele bu terör örgütlerinin arkasında bulunduklarının aklı hiç ermez" diye konuştu.



Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan hızlı tren yapımı hızla devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren proje çalışmalarının ise önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıkladı.



"Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı?"



İçeride ve dışarıda terörle mücadelenin devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'de nasıl gömdüysek yine gömmeye devam ederiz. Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum, CHP'nin, Bay Kemal'in el ele, kol kola dolaştığı, sözde İYİ Parti olanlar, kol kola dolaştıkları ne diyor 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar o kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ta, oraya gitsinler! Biz Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu, Orta Anadolu, Ege, Marmara, Trakya'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz" diye konuştu.



"Terör örgütü ile iş tutmak yılanla aynı çuvala girmektir"



"Bunların yalanlarının dipleri delik. Sürekli yenilerini söylüyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgüt Adana ve Mersin'de zillet ittifakı adayları için seçim çalışmalarını yürütmesi için özel adamlar göndermedi mi? Sürekli çağrıda bulunmuyor mu? Aday gösterilmeyen yerlerde belediye meclis üyelikleri, belediye bürokrasisi için çatır çatır pazarlıklar yapılmıyor mu? Bölücü örgütün de, FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan yapılacağını bilmiyorlar mı? Terör örgütü ile iş tutmak yılanla aynı çuvala girmektir. Başbağlar katliamı dönemin yöneticilerinin maalesef basiretsizliği. Bu sabah DHKP/C'nin 7 elemanını polisler yakaladılar, şu anda içerideler. Bu millet ne felaketler, ne ihanetler, ne saldırılar görmüştü. Ama yine de vakarından taviz vermemiştir. Hem içeride hem dışarıda katiller ve onların koruyucularıyla mücadele ediyoruz. Ekonomik tetikçilerden dört bir yana saldırı halindeyiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından vatandaşlara kenevir bez torba içerinde çay dağıtıldı. - ERZİNCAN

