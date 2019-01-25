Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.



Havaalanında Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum ve bölge milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililerce karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüsle şehir merkezine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kent merkezi girişinde çok sayıda vatandaş karşıladı. Otobüsten vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Erdoğan daha sonra otobüsle aday tanıtım toplantısının yapılacağı buz hokeyi salonuna hareket etti. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama