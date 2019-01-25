Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi.



Saat 13.00'te Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, havalimanında Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bir süre havalimanında bekleyen Erdoğan, geçiş güzergahında bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü önünde konvoyunu durduran gençlerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan buradan aday tanıtım toplantısının yapılacağı buz hokeyi salonuna geçti.

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