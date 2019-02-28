Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasının ardından otobüsüyle Erzurum Valiliğine geldi.

Polis tören mangasınca valilik girişinde karşılanan Erdoğan, tören mangasını selamlamasının ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, burada minik buz hokeyi sporcularıyla bir süre sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra basına kapalı yapılan görüşmede, Vali Okay Memiş'ten kentle ilgili brifing aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:46 Kaynak: AA

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