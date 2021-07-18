Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Kaynak: Habermetre

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