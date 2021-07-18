Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

18.07.2021 05:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti.

Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendirdiği "Elfida" şarkısının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Habermetre
GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti

Çifte Minareli Medrese, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:50 İsviçre'de Basel'e 2-0 kaybeden Trabzonspor, Avrupa'dan elendi
00:04 Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu
00:16 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan "İstifa edecek misiniz?" sorusuna çok konuşulacak yanıt: Hep beraber edelim
00:07 Koray Aydın "99 depreminde yağma olmadı" dedi, sunucu gazete küpürlerini göstermek isteyince zor anlar yaşadı
23:46 UEFA maçında skandal! Taraftar sahaya atlayıp kaleciye saldırdı, sonrası daha da ilginç
11:52 Olası Bingöl depremi için kentte kurumlar harekete geçti! 8 il risk altında
23:26 Defne Belediye Başkanı canlı yayında çadır eksikliğine isyan etti: Bittik ya, artık yeter!
23:15 Taraftar panikte! Enner Valencia transferi için resmi açıklama: Kadromuzda istiyoruz
23:08 'Fıs Fıs İsmail' lakaplı Süleyman Yağcı video çekip seçimler için çağrı yaptı: Felaket olur
22:49 Uğur Dündar'dan dikkat çeken Ali Koç paylaşımı! Destek veren de var tepki gösteren de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 07:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement