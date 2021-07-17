Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar karşımıza eser adına, hizmet adına, proje adına, yatırım adına tek bir somut taahhütle çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar, hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen, Erzurum Şehir Hastanesi, il emniyet müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Eğitimde, Erzurum'un çeşitli ilçelerinde ve mahallelerinde inşası tamamlanan toplam 444 derslikli yeni 32 okul ve deprem güçlendirilmesi yapılan 47 okulu bugün hizmete açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, merkezi atölyeleri ve idari binaları ile Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışlarını da yine bugün yaptıklarını anımsattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği 1050 kişilik yurt binasının açılışını da gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tamamladığı İsmail Saib Sencer Halk Kütüphanesini, Aşık Sümmani Kültür Merkezi'nin ve Erzurum Arkeoloji Müzesi'nin açılışlarını da bugün yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca gerçekleştirilen Horasan İçme Suyu, Hınıs Kanalizasyon Sistemi, İl Jandarma Komutanlığı tesisleri gibi yatırımları da hizmete alıyoruz. Bunun yanı sıra TOKİ tarafından yapılan Mal Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 579 konutun, ilköğretim okulunun, caminin, altyapı ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz."

Açılışı yapılan yatırımlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, şehrin ekonomisinde önemli bir yeri olan hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa ettiği Canlı Hayvan Borsası'nın açılışını da gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle şehrimizin muhtelif yerlerinde inşa edilen 344 ahır ve ağıl da hizmete alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın ve valiliğimizin şehrimizde gerçekleştirdiği, aralarında İl Emniyet Müdürlüğü Binası, Horasan Hükümet Konağı gibi eserlerin de yer aldığı çok sayıda proje ve yatırımı da hizmete sunuyoruz. Enerji Bakanlığımızın inşa ettiği Pasinler Trafo Merkezi ile Horasan Karakurt Enerji İletişim Hattı yatırımının açılışını bugün yapıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı Pist Tadilatı işlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Özellikle Ovit Tüneli ile alakalı adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca tamamlanan yol, gölet ve sulama tesisi, millet bahçesi, park, bahçe, 11 canlı hayvan pazarı, 22 mezbahane, altyapı hizmetleri, kültür merkezleri, spor tesisleri, bilim merkezi, enerji üretim tesisleri, hizmet araçları gibi 50 kalem yatırımın resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz."

"Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı"

Açılışı yapılan yatırımların bugünkü rayiç tutarının 6,8 milyar lira olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunun yanında Aziziye, Palandöken, Yakutiye ve Çat belediyelerimizin çeşitli yatırımlarının açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Böylece çeşitli bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize ait bugünkü rayiç ile toplam 9,5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.

Tüm bu yatırımların Erzurum'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eser ve hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı, biz de son nefesimize kadar Erzurum'la birlikte yol yürümeyi, evelallah devamlı taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Erzurum'un Mülk-i İslam'ın kilidi, Anadolu'nun tapusu olduğunun en büyük ispatı ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine saldıranların ilk hedeflerinden birinin burası olmasıdır. Ama hiçbir zaman Erzurum bunlara pes etmedi, bunlara hiçbir zaman yol vermedi, Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin kuvvetine çarparak paramparça olmuştur." diye konuştu.

"Erzurum'un güçlü duruşunun şahidiz"

Bölücü terör örgütü PKK'nın 40 yıl boyunca uğraşmasına rağmen Erzurumluların bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmiş olan birlik, beraberlik ve azmine zarar veremediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin hilelerine, riyakarlıklarına, sahtekarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek, devletimizi zayıflatmak, ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmak için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşunun şahidiz. Şimdi de Erzurum'dan, ülkesine ve vatanına daha sıkı bir şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz.

Biz 19 yıldır bu ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönetiyoruz. Bugüne kadar karşımıza eser adına, hizmet adına, proje adına, yatırım adına tek bir somut taahhütle çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar, hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar."

"Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Çözdük"

Geçen hafta Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretim vesilesiyle Diyarbakırlı kardeşlerimle ülkemizin son dönemde yaşadığı hadiselerin samimi bir hasbihalini etme, muhasebesini yapma imkanı bulduk. Hafıza tazelemesi yapmak bakımından Erzurum'da sizlerin huzurunda tüm milletime bir kez daha soruyorum, bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek, refahı artırmak için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik.

Devletimizin ve milletimizin medeniyet müktesebatına uygun şekilde başını dik tutmak, onurunu korumak için ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Çözdük. Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Geçirdik. Aynı şekilde terörü bitirmek ve kanı durdurmak için tüm riskleri üstlenerek her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik. İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Bunun için de girdiğimiz her seçimden birinci çıktık."

(Sürecek)