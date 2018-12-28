Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te Olduğu İddiası) Kesinleşmiş Bir Şey Yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te Olduğu İddiası) Kesinleşmiş Bir Şey Yok"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te olduğu iddiası) Kesinleşmiş bir şey yok" -"Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız" -"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te olduğu iddiası) Kesinleşmiş bir şey yok"
-"Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız"
-"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'de cuma namazı kıldı. Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:52 Kaynak: İHA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Politika
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