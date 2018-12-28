Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te Olduğu İddiası) Kesinleşmiş Bir Şey Yok"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te olduğu iddiası) Kesinleşmiş bir şey yok" -"Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız" -"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:52 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok
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