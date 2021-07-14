Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin kurdele kesmesi

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İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim