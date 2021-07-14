Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış için Bartın'a canlı bağlantıyla bağlanılması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin kurdele kesmesi
Açılışı yapılan Bartın- Kurucaşile Yolu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz."
Kaynak: AA
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