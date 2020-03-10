Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı
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