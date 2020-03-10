Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine...

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
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