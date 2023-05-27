Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski komşusunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

ESKİ KOMŞUSUNU ZİYARET ETTİ

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, eski komşularından 85 yaşındakieski komşularından Binnaz Baloğlu'nu ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

İşte ziyaretten görüntüler: