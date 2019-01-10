Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski Musikimiz Öğrenmek, Anlamak ve İcra Etmek İçin Emek İsteyen Böyle...
11 dakika önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:14 Kaynak: AA
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