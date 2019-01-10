Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski Musikimiz Öğrenmek, Anlamak ve İcra Etmek İçin Emek İsteyen Böyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski Musikimiz Öğrenmek, Anlamak ve İcra Etmek İçin Emek İsteyen Böyle...

11 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" töreninde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:14 Kaynak: AA

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