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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi

06.12.2021 22:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında hayatını kaybeden eski Portekiz Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın ilk Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında hayatını kaybeden eski Portekiz Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın ilk Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi.

Erdoğan, Sampaio'yu anmak üzere New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törende yayınlanan mesajında, Sampaio'nun vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Sampaio'nun ailesine, Portekiz halkına ve Birleşmiş Milletler camiasına başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, Sampaio'nun, Portekiz'in demokrasi tarihinde önemli roller üstlenmiş müstesna bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Sampaio'nun Lizbon Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan siyaset hayatı boyunca, çoğulcu demokrasinin etkin biçimde hayata geçirilmesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Sampaio'nun, Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında Türkiye-Portekiz arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlendirilmesine verdiği desteği daima hatırlayacaklarını aktaran Erdoğan, İspanya'nın önceki başbakanlarından Jose Luis Rodriguez Zapatero'yla 2005'te Medeniyetler İttifakı Girişimi'ni başlattıklarını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da benimsenerek bir Birleşmiş Milletler Girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı'nın ilk Yüksek Temsilciliği görevini Sampaio'nun üstlendiğini anlattı.

"Barışa hizmet edecek bir yapıya dönüşmesi için gayret gösterdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Sampaio, 2007 senesinden 2012 yılına kadar yürüttüğü bu görev boyunca, Medeniyetler İttifakı'nın kavramsal çerçevesinin oluşturulması, kurumsallaşması, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yönünde kıymetli katkılarda bulundu. Medeniyetler İttifakı'nın uluslararası barışa hizmet edecek bir yapıya dönüşmesi için gayret gösterdi. Nitekim Medeniyetler İttifakı, Sayın Sampaio'nun yönetiminde bir platform olmanın çok ötesine geçip, Birleşmiş Milletler sisteminin önemli unsurlarından biri haline dönüştü. Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş olan Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'nun ülke ve uluslararası kuruluşlardan oluşan üye sayısı bugün 146'ya ulaşmıştır."

Medeniyetler İttifakı'nın geldiği noktada, Sampaio'nun ortaya koyduğu kapsayıcı bakış açısının büyük etkiye sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, kuruluşundan bu yana Medeniyetler İttifakı'nın başarılı ve etkin bir barış projesi olması yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığının, ırkçılığın, antisemitizmin ve yabancı karşıtlığının yükselişe geçtiği bu dönemde, Medeniyetler İttifakı'nın vizyonu ve savunduğu değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim, dünyanın içinde bulunduğu krizlere önemli bir çıkış yolu sunuyor. Bu düşüncelerle Sayın Sampaio'yu bir kez daha saygıyla anıyor, ailesine, sevenlerine ve Medeniyet İttifakı camiasına başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Portekiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio'yu anma törenine video mesaj gönderdi - Son Dakika
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