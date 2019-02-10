Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski Yapının Yıkılıp Daha Güzel Daha Modern Daha Ferah Bir Bina İnşasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski Yapının Yıkılıp Daha Güzel Daha Modern Daha Ferah Bir Bina İnşasına...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski yapının yıkılıp daha güzel daha modern daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski yapının yıkılıp daha güzel daha modern daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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