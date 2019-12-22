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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır."
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