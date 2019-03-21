Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de (1)

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz ekonomide 70 cente muhtaç, savunma sanayinde de tümüyle dışarıya bağımlı hale getirecekler.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz ekonomide 70 cente muhtaç, savunma sanayinde de tümüyle dışarıya bağımlı hale getirecekler. Ama bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine asla izin vermeyecek. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hoplamasına izin vermeyecek" dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Valilik meydanında düzenlenen mitinge katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Erdoğan, saatler öncesinden alana dolduran ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla birlikte Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' şarkısını söyledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Bugün Balkanlardan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıladığı Nevruz Günü. Dağlar yeşile büründü. Bugün Nevruz Bayramıdır. Ağaçlar secdeye vardı. Aşıklar murada erdi. Bugün nevruz bayramıdır. Biz de burada Eskişehir'den başlayarak tüm Anadolu'nun, tüm coğrafyamızın Nevruz bayramını tebrik ediyoruz. Eskişehir şehirlerden bir şehir değildir. Bu topraklar Aziz Mahmut Hüdayi, Şeyh Şücaeddin, Dursun fakihi'yi yetiştiren topraklardır. Burası Şehit Battal Gazi'nin şehit düştüğü topraklardır. Burası milli mücadele ruhunun istiklal aşkıyla şahlandığı topraklardır" dedi.



İlk yerli otomobilin Eskişehir'de yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "İlk yerli otomobilimizi bu topraklarda ürettik. Fakat bu proje tıpkı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası gibi, tıpkı modern silah ve cephane fabrikası gibi yerli milli olana tahammül edemeyen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sabote edildi. Nuri Demirağ'ın başına gelenlerin en önemli sebebi dönemin tek parti yönetiminin yani CHP'nin kendisini rakip olarak görmesidir. Demiryolları inşaatlarının adeta dondurulmuş olmasının sebebi milletimize bu refahı, hızlı ve konforlu ulaşım aracının çok görülmüş olmasıdır. Rahmetli Menderes GAP için Amerika'ya kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle üzerine baraj yapılmasını istemiyoruz cevabıyla karşılaşmıştır. Bu ülke Keban barajına ne dediler biliyor musunuz o CHP zihniyeti, kurbağalara göl mü yapıyorsunuz? Elektriği toprağa mı vereceksiniz? Bu şekilde karşı çıktılar. Böyle vizyonsuz liderlere sahip bu CHP. CHP sözcüleri bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz ifadeleriyle senelerce Keban barajını geciktirdiler. İstanbul'a bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken, rahmetli Demirel zamanında, kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu ülkenin yakasından düşmemiştir. Aynı kafa Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne de Özal orayı yaptığı zaman, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de biz yaptığımız zaman, denizin altından marmarayı geçirdiğimiz zaman, denizin altından Avrasya tünelini geçirdiğimiz zaman, hızlı trenlere de, bölünmüş yollara da, daha pek çok esere de bu CHP zihniyeti karşı çıkmıştır. Çünkü yapılan işlere onları hayalleri bir yetişemiyor de ondan. Büyükşehir Belediye başkanlığından başlayarak başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkenin milletin hayrına hangi işe başlamışsak istisnasız hepsinde de bunları karşımızda bulduk" ifadelerini kullandı.



Dünyanın en büyük projelerini Türkiye'ye kazandırdıklarını aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi savunma sanayinde hamleler yapıyoruz. Eskişehir önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada TEI var. TEI'de inşallah uçakların, helikopterlerimizin motorlarını yapacağız. ya yalan ya da yanlış ithamlarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Genel başkanı ne ki belediye başkanı o olsun. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını ülkemizde hayata geçiriyoruz. Her birini ayrı ayrı sabote etmek, hiç olmadı karalamak için son güçleriyle çalışıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz ekonomide 70 cente muhtaç, savunma sanayinde de tümüyle dışarıya bağımlı hale getirecekler. Ama bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine asla izin vermeyecek. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hoplamasına izin vermeyecek. Bu millet bir daha ne demokrasisinden ne ekonomisinden ne de diğer kazanımlarından geriye gidilmesine izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa hepsi de şimdi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimden sonra kendilerine gün doğacak. Şimdi burada Eskişehir'de hepsinin hevesi kursağında kalsın" dedi. - ESKİŞEHİR

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