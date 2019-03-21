Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de

44 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ETİ Fabrikası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ETİ Fabrikası'nı ziyaret etti.

Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eti Fabrikası'nı ziyaret ederek, yeni üretim bandının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Fabrikadaki çalışmalar hakkında ETİ Gıda ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firuzhan Kanatlı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle de bir süre sohbet etti.

Erdoğan, "Üretim bandı, gerek ulusal gerekse uluslararası camiada, özellikle gıda sektöründe bir marka olan ETİ'nin geleceğini çok daha farklı bir şekilde zenginleştirsin." dedi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Türkiye, Eskişehir, Güncel
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