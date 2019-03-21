Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Polis, Türkiye, Eskişehir, Güncel
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