Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.



Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılandı.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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