Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir Taraftarının Ricasını Kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir Taraftarının Ricasını Kırmadı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Stadyumuna yeni reklam panolarının kurulması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir Taraftarının Ricasını Kırmadı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Stadyumuna yeni reklam panolarının kurulması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmasını talep eden Eskişehir taraftarlarının ricasını kırmadığını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdiğini açıkladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Politika
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