Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Vatandaşlardan görüntüler GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde konuştu. (3)

Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek"

Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur."

Erdoğan: "Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır."

Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak."