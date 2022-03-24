Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

24.03.2022 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinin ardından Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Brüksel, Estonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü - Son Dakika


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