Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü - Son Dakika

Hareketleriyle zirveye damga vurdu! Yüzlerce tweet atıldı, en ağır yorum kendi ülkesinden

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinin ardından Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.