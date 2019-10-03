Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kolk, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kolk'un bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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