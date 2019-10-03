Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kolk, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kolk'un bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Kolk'u kabul etti

Cumhurbaşkanı, Estonya, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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