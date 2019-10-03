Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisini kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kolk, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kolk'un bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
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