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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı

17.01.2022 21:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir" açıklamalarında bulundu.

Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Rama bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışına katıldı.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Burada konuşma da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizleri biraraya getiren, gönüllerimizi böylesi güzel bir vesile ile buluşturan yüce Allah'a hamdu senalar ediyorum. Sabrınız, muhabbetiniz ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Üsküb'den geldiniz, biliyorum İşkodra'dan geldiniz. Saatlerce burada beklediniz. Ve bugün Arnavutluk'ta her bakımdan dolu dolu bir gün geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı

Açıklamalarının devamında Erdoğan şunları söyledi:

" Kosova'dan gelen kardeşlerim var. Onlara da kalbi selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserleri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz.

Bu sabah inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. O depremde ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

522 KONUTUN TESLİMİ

522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde oldum. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme imkanı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camiimizi TİKA tarafından yapılan restorasyonu sonrasında yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı

TİRAN'IN MÜCEVHERİ

Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir noktasına, her bir zerresine, el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz hamdolsun eski ihtişamına, mimari zarafetine yeniden kavuşuyor.

Kalem işi renkli süslemeleriyle Balkanlar'da çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eşsiz eser, mimari bakımından da Osmanlı döneminin izlerini taşıyan bu eser günümüze ulaşmıştır. Gündüzleri Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz inşallah bundan sonra da geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı

HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER

Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait eserleri ihya etmenin yanı sıra Arnavutluk'un kalkınmasına destek olmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle 1996 yılından bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Fevkalade bir durum olmaması halinde inşallah Ramazan'a kadar Namazgâh Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi, etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum. Değerli dostum Başbakan Edi Rama ile birlikte inşallah bu tür eserlerimizi bir an önce hayata geçirmenin kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Ethem Bey Camiimizin Arnavutluk'taki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Restorasyon sürecine verdikleri destek için sayın Başbakanın şahsında Arnavutluk makamlarına şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Tiran, TİKA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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