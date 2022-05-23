Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik

23.05.2022 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik
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Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde finalde Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Kaynak: DHA

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