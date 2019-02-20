Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'i Ziyaret Etti

1 saat önce

- Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'i ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye ziyaretinden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'i Ziyaret Etti, System.String[]
- Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'i ziyaret
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye ziyaretinden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Enver Demirel, Cumhurbaşkanı, Etimesgut, Güncel
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