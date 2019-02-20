Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'i Ziyaret Etti
1 saat önce
- Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'i ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye ziyaretinden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.
- Etimesgut
Belediye Başkanı Demirel'i ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye ziyaretinden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
'i ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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