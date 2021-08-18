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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

18.08.2021 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün Addis Ababa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopya vatandaşları nedeniyle taziyelerini sundu.

Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125'inci yılının kutlandığını anımsatan Erdoğan, ilişkilerin temelinin bundan 125 sene önce 1896 yılında Sultan 2. Abdülhamid ve Habeşistan İmparatoru 2. Menelik devirlerinden atıldığını söyledi.

Erdoğan, bugün Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilere yeni bir ivme kazandırdıklarını, görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını, ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirdiklerini ifade etti.

"Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına iş imkanı sunuyor"

Etiyopya ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için atmaları gereken adımları değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz."

Erdoğan, Etiyopya'da müşterek mazilerinin ve dostluklarının nişanesi olan birçok ata yadigarı eserin mevcut olduğunu dile getirdi.

Osmanlı İmparatorluğunun 1910 yılında faaliyete geçirdiği Harar'da başkonsolosu binasının TİKA tarafından restore edildiğini anlatan Erdoğan, binayı Türkiye Maarif Vakfı'nın idaresi altında geçtiğimiz mayıs ayında Harar Türk Kültür Merkezi olarak hizmete açtıklarını aktardı.

"Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık"

Bugünkü görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere Etiyopya hassas bir süreçten geçmektedir. Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluktan tüm bölge ülkeleri etkilenecektir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki Faşaga bölgesinde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Burhan ile de görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını gönülden temenni ettiğimi ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız."

Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakana bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile Etiyopya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Redwan Hussein arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması'nı Bakan Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Yadeta imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'na Akar ile Yadeta imza attı.

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Kaynak: AA

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