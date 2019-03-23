Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etlik Şehir Hastanesini de Yıl Sonunda Hizmete Sunuyoruz"
1 saat önce
IHAAW153642-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etlik Şehir Hastanesini de yıl sonunda hizmete sunuyoruz" 23.03.2019 15: 36: 42 TSI NNNN.
IHAAW153642-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Etlik Şehir Hastanesini de yıl sonunda hizmete sunuyoruz" 23.03.2019 15: 36: 42 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:42 Kaynak: İHA
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